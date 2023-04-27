Москва, 27 апреля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка», под которым можно оказывать в том числе похоронные услуги.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Кладбище

Его владельцем стала структура московской похоронной компании Ritual.ru, однако фирма пока не решила, как будет его использовать, сообщает Lenta.ru. Бренд «Грустно и точка» зарегистрирован по различным классам товаров и услуг, в том числе похоронные бюро, статуи из мрамора, камня и бетона, бальзамирование, кремация.

Как ранее в одном из интервью признавался владелец похоронной марки Олег Шелягов, его структура сделала это, чтобы опередить потенциальных конкурентов. «Мы это сделали про запас, чтобы это не сделал кто-то другой. На самом деле мы к своей работе и миссии относимся серьёзно. «Грустно и точка» — это немножко на грани, а к грани мы стараемся не подходить», — приводит слова Шелягова портал rbc.ru.

Он отметил, что Роспатент зарегистрировал бренд 1 февраля до августа 2032 года.

Как сообщало ИА REGNUM, фирма подала заявку на регистрацию знака еще летом 2022 года после того, как российский McDonald’s сменил название сети ресторанов быстрого питания на «Вкусно — и точка». Это название продолжает служить источником креатива для пользователей интернета.

В марте 2022 года сеть McDonald’s приостановила работу всех своих 850 ресторанов в России и объявила об уходе с российского рынка. Сеть была приобретена бизнесменом Александром Говором, после чего стало известно, что она продолжит работать под новым брендом.