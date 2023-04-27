Житель Белгородской области погиб при взрыве снаряда времён Великой Отечественной войны

Белгород, , 13:29 — REGNUM В Белгородской области от детонации снаряда времён Великой Отечественной войны погиб мужчина. Об этом 27 апреля написал в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в Ивнянском районе житель села Курасовка во дворе собственного дома распиливал снаряды времён Великой Отечественной войны.

«В результате один снаряд сдетонировал, мужчина погиб», — сообщил Гладков.

Он отметил, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Белгородской области пострадали двое подростков при попытке распилить снаряд времён Великой Отечественной войны. Инцидент произошёл в Новооскольском городском округе. В результате взрыва один подросток получил лёгкую контузию, второй — осколочные ранения обеих ног и левой руки.