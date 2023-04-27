Москва, , 13:18 — REGNUM Российский видеохостинг Rutube не планирует тратить 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Российский видеохостинг Rutube © Zuma/TASS

«Информация о масштабных тратах — 30 млрд рублей — платформы Rutube на развитие инфраструктуры видеохостинга не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что таких планов на закупку серверов ни у платформы Rutube, ни у «Газпром медиа холдинга» не существует.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что видеохостинг Rutube, являющийся частью холдинга «Газпром медиа», намерен потратить 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры и, таким образом, догнать YouTube по ключевым техническим показателям.

В инфраструктурную программу, по словам источников, входит и расширение сети доставки контента (CDN).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что вопрос блокировки YouTube в России может быть рассмотрен в случае систематического и осознанного нарушения законодательства.