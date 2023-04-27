Москва, , 13:08 — REGNUM Семинар блогера Елены Блиновской об исполнении желаний должен был состояться в Ташкенте 28 апреля. После её задержания мероприятие отменили, сообщили организаторы 27 апреля РИА Новости.

Блогер Елена Блиновская © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анонс выступления Блиновской сохранился на сайте узбекистанского сервиса по приобретению билетов. Стоимость билетов на семинар «Четвёртое измерение» варьируется от 1 млн до 8,8 млн сумов (примерно от 7 тыс. до 70 тыс. рублей).

По словам представителя компании, организовавшей семинар, новость о задержании Блиновской стала полной неожиданностью. В компании принесли извинения всем поклонникам коуча и пообещали вернуть деньги за билеты.

«Этот форс-мажор не мог предвидеть никто», — сказал представитель компании.

Как сообщало ИА REGNUM, СК России возбудил в отношении автора курсов «Марафон желаний» Блиновской дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По данным следствия, в 2019–2021 годах она не заплатила в качестве налогов более 918 млн рублей. Информационные услуги блогер оказывала через Интернет, используя схемы «дробления» бизнеса. Блиновская пыталась выехать из России через Белоруссию и взяла в аренду автомобиль «Майбах» с водителем. Машину остановили на границе в Смоленской области, блогер задержана.