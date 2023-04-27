Блогер Блиновская планировала провести семинар в Ташкенте
Москва, 27 апреля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Семинар блогера Елены Блиновской об исполнении желаний должен был состояться в Ташкенте 28 апреля. После её задержания мероприятие отменили, сообщили организаторы 27 апреля РИА Новости.
Анонс выступления Блиновской сохранился на сайте узбекистанского сервиса по приобретению билетов. Стоимость билетов на семинар «Четвёртое измерение» варьируется от 1 млн до 8,8 млн сумов (примерно от 7 тыс. до 70 тыс. рублей).
По словам представителя компании, организовавшей семинар, новость о задержании Блиновской стала полной неожиданностью. В компании принесли извинения всем поклонникам коуча и пообещали вернуть деньги за билеты.
«Этот форс-мажор не мог предвидеть никто», — сказал представитель компании.
Как сообщало ИА REGNUM, СК России возбудил в отношении автора курсов «Марафон желаний» Блиновской дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По данным следствия, в 2019–2021 годах она не заплатила в качестве налогов более 918 млн рублей. Информационные услуги блогер оказывала через Интернет, используя схемы «дробления» бизнеса. Блиновская пыталась выехать из России через Белоруссию и взяла в аренду автомобиль «Майбах» с водителем. Машину остановили на границе в Смоленской области, блогер задержана.