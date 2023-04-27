После взрыва в петербургском Павловске возбудили уголовное дело
Санкт-Петербург, 27 апреля 2023, 13:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге после взрыва в Павловске возбудили уголовное дело, сообщил 27 апреля официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Сергей Капитонов.
По его словам, уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. На месте взрыва была обнаружена воронка.
Напомним, ранее в соцсетях сообщалось, что громкий звук, напоминающий взрыв, слышали жители в Павловском, Пушкинском и Колпинском районах Санкт-Петербурга.
Экстренные службы также прибыли в посёлок Графская Славянка, там они ничего не обнаружили. По словам местного сотрудника охраны, он также слышал громкие звуки.