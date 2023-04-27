Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге после взрыва в Павловске возбудили уголовное дело, сообщил 27 апреля официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Сергей Капитонов.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. На месте взрыва была обнаружена воронка.

Напомним, ранее в соцсетях сообщалось, что громкий звук, напоминающий взрыв, слышали жители в Павловском, Пушкинском и Колпинском районах Санкт-Петербурга.

Экстренные службы также прибыли в посёлок Графская Славянка, там они ничего не обнаружили. По словам местного сотрудника охраны, он также слышал громкие звуки.