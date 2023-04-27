AT: Байден может отправить военных США на Украину в случае угрозы краха Киева

Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Если президент США Джо Байден увидит, что крах Украины будет неизбежен, то нельзя исключать возможность американского вмешательства, причём без одобрения НАТО. Об этом написало издание Asia Times.

Байден и его петрушки Сергей Корсун © ИА REGNUM

Авторы материала считают, что Байден может отправить на Украину «добровольцев» и без НАТО.

«Но даже в этом случае есть основания полагать, что НАТО не выстоит — и не потому, что на него напали, а потому, что его обманули», — отмечают авторы, добавляя, что на протяжении некоторого времени Североатлантический альянс избегает катастрофы, беспричинно провоцируя Россию.

Авторы не понимают, почему НАТО так увлёкся этим курсом, журналисты полагают, что на него могут оказывать мощное давление США.

«Немцы уже поняли, насколько безрассудной бывает администрация Байдена, наблюдая за пузырями, поднимающимися на поверхность из глубин Балтийского моря», — отмечается в материале.

Как передавало ИА REGNUM, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, страны Североатлантического альянса завершили подготовку и вооружили свыше девяти бригад ВСУ. По его словам, Киеву уже поставили 98% обещанной помощи, которая включает 1550 бронемашин, 230 танков и «огромные объёмы боеприпасов».