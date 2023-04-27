Москва, 27 апреля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. «Яндекс. Музыка» 27 апреля удалила трек «Бавовна» экс-исполнителя лейбла Black Star, рэпера Скруджи, в котором он призывал сжигать русских.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Но на платформе до сих пор остаются песни, призывающие к насилию над гражданами РФ, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщалось, что пользователи «Яндекс. Музыки» обнаружили на платформе трек под названием «Бавовна», где рэпер открыто призывает к насилию над русскими. «Россия должна гореть», — несколько раз повторяет в своей песне музыкант.

Как ранее передавало ИА REGNUM, песни, восхваляющие ВСУ, уже не первый раз выходят на популярной в России музыкальной платформе. Кроме того, на «Яндекс. Музыке» присутствуют альбомы высказывавшихся против России Верки Сердючки, Веры Брежневой и ряда других музыкальных исполнителей.

Глава рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет Александр Малькевич, комментируя ИА REGNUM ситуацию с присутствием на российском музыкальном сервисе подобных песен, заявил, что в ОП попросят Следственный комитет России разобраться с проукраинским контентом на «Яндекс. Музыке».