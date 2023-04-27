РИА Новости: неизвестный сообщил о минировании всех станций метро Москвы

Москва, , 12:51 — REGNUM Все станции московского метро получили анонимные сообщения с угрозой «минирования». Об этом 27 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Утром по электронной почте поступило анонимное сообщение угрозы по метро — станции метрополитена Москвы», — приводит агентство слова источника.

Он отметил, что, по предварительной информации, сообщение об угрозе исходило, вероятнее всего, с Украины. В настоящее время проводятся проверки силами дежурных по станциям.

Напомним, сообщения о «минировании» тех или иных объектов в разных городах России поступают с конца 2019 года. Это касалось, в частности, торговых центров, транспортной инфраструктуры, судов, школ, больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля ВГТРК получило по почте сообщение о «минировании» здания на улице Правды в Москве. 30 марта в Лефортовский суд Москвы поступило сообщение об угрозе взрыва. В этот день в суде должны были рассматривать ходатайство в отношении сотрудника Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного и впоследствии арестованного за шпионаж.