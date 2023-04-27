Москва, 27 апреля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Все станции московского метро получили анонимные сообщения с угрозой «минирования». Об этом 27 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Утром по электронной почте поступило анонимное сообщение угрозы по метро — станции метрополитена Москвы», — приводит агентство слова источника.

Он отметил, что, по предварительной информации, сообщение об угрозе исходило, вероятнее всего, с Украины. В настоящее время проводятся проверки силами дежурных по станциям.

Напомним, сообщения о «минировании» тех или иных объектов в разных городах России поступают с конца 2019 года. Это касалось, в частности, торговых центров, транспортной инфраструктуры, судов, школ, больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля ВГТРК получило по почте сообщение о «минировании» здания на улице Правды в Москве. 30 марта в Лефортовский суд Москвы поступило сообщение об угрозе взрыва. В этот день в суде должны были рассматривать ходатайство в отношении сотрудника Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного и впоследствии арестованного за шпионаж.