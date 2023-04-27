Москва, 27 апреля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Россия приветствует все усилия, которые могут приблизить окончание конфликта на Украине и достижение Россией поставленных целей, а общение лидеров КНР и Украины — суверенное дело этих стран, заявил журналистам 27 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

26 апреля Си Цзиньпин и Владимир Зеленский провели первый за 14 месяцев телефонный разговор. Государственные СМИ КНР сообщили, что обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также военный конфликт на Украине. Си Цзиньпин выразил готовность способствовать прекращению огня и началу переговоров и сообщил о направлении в Киев спецпредставителя по налаживанию политического диалога.

«Мы готовы приветствовать всё, что может приблизить окончание конфликта на Украине и, собственно, достижение Россией поставленных целей. Что касается общения, это суверенное дело этих стран и вопрос их двустороннего диалога», — сказал Песков.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента России также заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос о границах Украины во время визита лидера КНР в Москву в марте 2023 года.

В марте 2023 года власти КНР выступили с мирной инициативой по ситуации на Украине. Одним из её пунктов было немедленное прекращение огня и начало переговоров. Этот план раскритиковали как в Киеве, так и в Вашингтоне, представители властей США и Украины заявили, что начало переговоров до «контрнаступления ВСУ» закрепило бы переход четырёх регионов в состав России. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что мирная инициатива Китая может быть взята за основу переговоров.