Москва, 27 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Блогера Елену Блиновскую задержали на границе при попытке покинуть Россию, на неё завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Кадр из видео. СК России Задержание Елены Блиновской

«Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу РФ на ранее арендованном ею автомобиле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что она намеревалась выехать в Белоруссию через КПП в Смоленской области, вместе с ней в машине находились охранник и водитель. Кроме того, у неё имелись авиабилеты для вылета в другую страну.

По информации следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса и занизила полученные доходы, не заплатив более 918 млн руб. налогов за период 2019–2021 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года у полиции уже были претензии к Блиновской. Тогда доходы блогера проверяли после поступления заявлений от участниц её марафонов, которые считают, что их обманули.

Блиновская устраивала марафоны отношений, желаний, предназначения и расширения финансового сознания. Некоторые участники набирали кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы оплачивать консультации, однако результата не увидели.