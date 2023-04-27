Захарова заявила, что все предложения генсека ООН Гутерриша по зерновой сделке доложены Путину

Москва, , 12:49 — REGNUM Все предложения генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриша по зерновой сделке доложены президенту России Владимиру Путину. Об этом 27 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Антониу Гутерриш Chatham House

Ранее в ООН сообщили, что Гутерриш передал письмо для президента России Владимира Путина со своими инициативами по реализации зерновой сделки. Письмо будет изучено, отметил глава МИД России Сергей Лавров. Он также заявил, что если произойдёт утечка документа, это будет означать очередную попытку оказать давление на Россию.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что письмо генсека ООН относительно зерновой сделки передано в Кремль по дипломатическим каналам, это обращение рассматривается.