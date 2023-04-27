Захарова: предложения генсека ООН по зерновой сделке доложены Путину
Москва, 27 апреля 2023, 12:49 — REGNUM Все предложения генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриша по зерновой сделке доложены президенту России Владимиру Путину. Об этом 27 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в ООН сообщили, что Гутерриш передал письмо для президента России Владимира Путина со своими инициативами по реализации зерновой сделки. Письмо будет изучено, отметил глава МИД России Сергей Лавров. Он также заявил, что если произойдёт утечка документа, это будет означать очередную попытку оказать давление на Россию.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что письмо генсека ООН относительно зерновой сделки передано в Кремль по дипломатическим каналам, это обращение рассматривается.