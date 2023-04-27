Учёные РАН зафиксировали сближение крупного астероида с Землёй

Москва, , 12:48 — REGNUM Крупный астероид 2006 HV5 диаметром около 300 м подошёл к Земле на максимально близкое расстояние. Сообщение об этом опубликовано 27 апреля в Telegram-канале Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

Расстояние между Землёй и астероидом сократилось до 2,4 млн км. Оно в 6,3 раза превышает расстояние от Земли до Луны. Это сближение — «одно из лучших» в текущем столетии, а небесный объект — один из интереснейших для наблюдения в апреле.

«В следующий раз столь же близко к нам астероид окажется лишь в апреле 2081 года», — отмечается на канале KIAM & ISON.

Учёные сделали снимки астероида в оптическом диапазоне и получили астронометрию для уточнения орбиты. Они отметили, что 2006 HV5 представляет собой «довольно крупный трёхсотметровый космический камень», форма которого близка к сферической.

По данным, полученным с радара Голдстоун в Калифорнии, период его вращения составляет около 3,6 ч. Диаметр астероида равен высоте Эйфелевой башни. Открыли этот объект 19 апреля 2006 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте между орбитами Земли и Луны впервые за десять лет пролетел крупный астероид. Диаметр объекта 2023 DZ2 составляет от 40 до 90 м. К Земле астероид подошёл на 160 тыс. км, что позволило учёным лучше его изучить.