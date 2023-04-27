Психолог Овчаренко объяснила, почему люди продолжат нести деньги задержанной Блиновской

Москва, , 13:21 — REGNUM Задержание блогера Елены Блиновской по подозрению в неуплате налогов не сильно навредит репутации исполнительницы желаний, люди могут увидеть в этой ситуации положительный пример её «профессионализма». Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказала кандидат психологических наук, доцент МГПУ Лариса Овчаренко. Она отметила, что, как и с финансовыми пирамидами, всегда найдутся люди, которые верят в чудеса и мечтают без труда получить желаемое.

Блогер Елена Блиновская © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Людей, которые умеют мыслить критично, эта ситуация с сокрытием налогов почти на 1 млрд руб. заставит задуматься и нарушит веру в блогера. Однако детская реакция «хочу — получаю» практически исключает критическую оценку. И большая часть не увидит в этом негатива. Наоборот, могут подумать — она же смогла заработать 918 млн руб., да ещё и скрыть их, значит, она действительно что-то понимает и знает», — считает психолог.

При этом, по мнению Овчаренко, сильнее пошатнуть доверие к Елене Блиновской, как и другим блогерам, могут негативные отзывы других клиентов. Они разрушают «заявленную сказку» и подвергают сомнению возможность достигнуть обещанного результата. Однако, по словам психолога, фанаты блогеров могут посчитать это фейками и ложными заказными отзывами.

«На каждую «Блиновскую» найдется свой потребитель. Народ доверяет таким персонам, которые показывают красивую, беззаботную, гламурную жизнь. И блогеры осознанно и активно применяют манипулятивные технологии в виде продающих фраз, громких лозунгов, ярких картинок. А у человека есть склонность к механизму «хочу — получаю», в котором не хватает промежуточной формы «делаю». Это детская реакция», — объяснила Овчаренко.

Ранее организатора «Марафонов желаний» Елену Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей. По сообщению Следственного комитета России, блогерша занизила доходы и не уплатила за период с 2019 по 2021 год налоги, а также легализовала более 43 млн руб. Отмечается, что Блиновская целенаправленно «раздробила» бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы посторонних лиц. Возбуждено два уголовных дела. Блиновскую подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте СК России по городу Москве возбудил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Lerchek) и её супруга Артёма Чекалина о неуплате налогов на сумму 300 млн рублей. После этого СК РФ заявлял о планах начать массовую проверку блогеров-миллионников.