Сенатор Климов оценил данные о вероятной отправке на Украину военных США «под прикрытием»

Москва, , 13:05 — REGNUM Единственная стратегическая задача США на украинском театре военных действий состоит в том, чтобы максимально изматывать Россию, вряд ли Вашингтон решится отправить на Украину своих военных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так он прокомментировал публикацию издания Asia Times, авторы которой предположили, что если крах Украины окажется неизбежным, то президент США Джозеф Байден отправит туда американских военных — но под прикрытием, без одобрения НАТО, а возможно, под видом неких «добровольцев».

Джо Байден (сс)marcn

«Единственная стратегическая задача США на украинском театре военных действий состоит в том, чтобы максимально изматывать Россию. Отвлекая нас от решения других наших вопросов. Поэтому им важно не обеспечить чью-то победу, а просто продлевать эту историю до какого-то максимального предела. И если это могут делать? исходя из имеющегося украинского человеческого ресурса, то они будут это делать, — сказал Климов. — И если по каким-то причинам на территории бывшей УССР это ничем не закончится, то они будут заниматься этим же самым, но уже с других территорий».

При этом он призвал не забывать, что у американцев есть «очень мощная вьетнамская прививка».

«И они недаром в середине 1970-х годов перешли к тактике, которая называется «вьетнамизация» войны. То есть втягивание в военные действия местных жителей, которые бы проливали кровь в стратегических интересах США. Но не использовать для этого американцев. Поэтому направлять под любым соусом граждан Америки на Украину на поле боя в преддверии выборов главы Белого дома, на мой взгляд, выглядит очень нереалистично», — сказал Климов.

С ним согласен Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН. По его мнению, отправка американских военных на Украину будет означать прямое, лобовое столкновение с Россией. Кроме того, он заметил, что в начале Специальной военной операции США и их союзники уже были готовы к краху Украины, но втягиваться в конфликт напрямую всё равно не решились.

«Маловероятно, что США будут готовы отправить на Украину какой-либо воинский контингент, так как, что называется, «на подкорке» они к сценарию краха киевского режима уже готовы, — сказал Блохин. — И задача состоит в том, чтобы затянуть этот крах и нанести максимальный ущерб России чужими руками. Без перерастания этого конфликта в новый Карибский кризис или третью мировую войну. Цель — создать из Украины второй Афганистан, дабы добиться последующей внутриполитической дестабилизации внутри самой России. А воевать с Россией напрямую Запад не хочет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов издания Asia Times, если крах Украины окажется неизбежным, то президент США Джо Байден пойдет на то, чтобы отправить туда американских военных под прикрытием. В таком случае согласия НАТО Вашингтону не потребуется. Кроме того, есть мнение, что уроки украинского конфликта нужны Америке на случай, если ей придётся вступить в противостояние с Китаем. Так, в частности, считает заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.