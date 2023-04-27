Москва, 27 апреля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Предполагаемого организатора покушения на миллиардера Константина Малофеева и главаря боевиков, вторгшихся 2 марта на территорию Брянской области, Дениса Капустина (физическое лицо, внесённое в РФ в список террористов и экстремистов) официально выписали из квартиры в Москве и лишили прав на неё. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

Кадр из видео Денис Капустин

Перовский районный суд рассмотрел иск матери Капустина Марии Корчагиной о наследовании квартиры на Зеленом проспекте. Корчагина просила суд вычеркнуть сына, который 2 марта в составе «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проник на территорию Брянской области с украинскими диверсантами, из наследников на квартиру и земельный участок в Подмосковье.

«Иск удовлетворен в полном объёме. Суд исключил Дениса Капустина из числа наследников на квартиру и земельный участок. Корчагина Мария Ефимовна предъявила суду документы через своего адвоката, в которых были данные о пересечении границы Денисом Капустиным и о том, что последние годы он не участвовал в жизни семьи. Также были приложены чеки, в которых было указано, что похороны отца Капустина Мария Ефимовна оплачивала полностью из своего кармана», — сообщил источник, близкий к семье Капустина.

Ранее ИА REGNUM писало, что у Дениса Капустина в Москве есть жилплощадь в Восточном административном округе. Его мать Мария Корчагина не разделяет взглядов сына и давно с ним не общается, последней каплей в разладе отношений стали похороны отца. Капустин не явился на прощание, потому что в это время находился на Украине, где продвигал свои националистические идеи и собирал соратников для организации РДК.

15 марта Росфинмониторинг внес Дениса Капустина в перечень террористов и экстремистов за организацию атаки на Брянскую область и участие в подготовке покушения на предпринимателя Константина Малофеева, а также за попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области. 3 апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал Капустина и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции.