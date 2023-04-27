Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с публикациями о попытке покушения на Путина

Москва, , 13:32 — REGNUM Публикации о попытке покушения на Путина с дрона являются «жёлтыми измышлениями», заявил журналистам 27 апреля в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал опубликованную немецким Bild статью, где со ссылкой на украинского активиста Юрия Романенко сказано, что Служба безопасности Украины (СБУ) якобы пыталась убить российского президента, но покушение провалилось. Также представитель Кремля прокомментировал другие актуальные темы, к примеру — поздний визит Путина в Кремль и содержание недавней беседы китайского и украинского лидеров — Си Цзиньпина и Владимира Зеленского, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

У Путина есть квартира в Кремле, где он часто ночует, заявил Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос относительно причин позднего прибытия российского лидера на работу, он пояснил, что 26 апреля Путин вёл дела в Ново-Огарёво, а поскольку рано утром 27 апреля предстояло проводить встречи в Москве, он приехал в Кремль и остался там ночевать. «Это обычная практика», — отметил Песков.

Также пресс-секретарь российского президента подтвердил участие президентов России в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции. Она состоится сразу после телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Кремле заявили, что не знают о каких-либо проблемах турецкого лидера со здоровьем.

Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что на мартовских переговорах президента РФ с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждался вопрос возвращения Украины в границы 1991 года. Вместе с тем в Кремле знают подробности разговора Си Цзиньпина и президента Украины.

«Мы готовы приветствовать всё, что может приблизить окончание конфликта на Украине и собственно достижение Россией поставленных целей», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Вопрос о возможной отставке заместителя министра обороны Михаила Мизинцева Песков переадресовал в Минобороны РФ.

Говоря о других ближайших планах главы государства, представитель Кремля отметил, что 2 мая Путин проведет совещание с правительством. Главная тема — ликвидация последствий пожара в посёлке Сосьва Свердловской области, где сгорели порядка 100 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал СМИ ряд актуальных тем. В частности, решение властей Швеции выслать из страны пять российских дипломатов он назвал очередным шагом, который провоцирует дальнейшую деградацию двусторонних отношений. Также представитель Кремля отметил, что контакты президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином пока не запланированы.