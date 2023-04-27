Москва, 27 апреля 2023, 12:54 — REGNUM Киевский режим придерживается идеологии, в основе которой логика уничтожения всего, что не поддаётся контролю и неподвластно. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Мария Захарова
Мария Захарова
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Таким образом российский дипломат прокомментировала слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка о «праве» Украины «уничтожить всё» в Крыму, Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

«Все это уже поняли, что логика — не просто разрушение, а уничтожение непокорного, неподвластного. Того, что выбивается из националистической логики? — вот именно эта логика и является идеологией киевского режима», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Она поблагодарила руководство Украины за публичное признание, а также предупредила сторонников нацизма о последствиях посягательств на полуостров и Донбасс.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что коллективный Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине. По её словам, Запад стоит не только за тактическим наведением, но и «в стратегическим плане».