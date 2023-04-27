Москва, 27 апреля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа объявлен в розыск по делу о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов РФ. Об этом 27 апреля сообщается в базе данных розыска МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Неижпапа Алексей Леонидович, родился 9 октября 1975 года в Севастополе. Национальность: украинец. Разыскивается по статье УК РФ», — значится в базе.

Неижпапа, по данным ТАСС, заочно обвиняется по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Другие подробности уголовного дела не приводятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля суд в Москве заочно арестовал главу ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова за организацию терактов в России. Ему предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.

Взрыв на автомобильной части Крымского моста прогремел 8 октября 2022 года, взорвался грузовик, в котором было закамуфлировано взрывное устройство. В результате теракта погибли четыре человека.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб. Непосредственные участники организации взрыва были задержаны и арестованы. При этом украинские чиновники ранее неоднократно заявляли о желании уничтожить мост. Так, в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Киев имеет отношение к взрывам в Крыму и Белгороде.