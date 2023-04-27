Москва, 27 апреля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года не обсуждали вопрос о границах Украины, сообщил журналистам 27 апреля пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости Си Цзиньпин и Владимир Путин

«Нет, об этом речь не шла», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

26 апреля председатель КНР и президент Украины провели первый с февраля 2022 года телефонный разговор. В Кремле знают подробности этого разговора и приветствуют любые усилия, направленные на завершение конфликта на Украине и достижение Россией поставленных целей, отметил ранее Песков.

Китайские государственные СМИ сообщили, что Си Цзиньпин в телефонном разговоре заявил о готовности предпринимать усилия для достижения мира на Украине, а также рассказал о направлении на Украину специального представителя КНР для налаживания мирного политического диалога.

В марте 2023 года власти КНР выступили с мирной инициативой по ситуации на Украине. Одним из её пунктов было прекращение огня и начало переговоров. Этот план раскритиковали и в Киеве, и в Вашингтоне, представители властей США и Украины заявили, что немедленное прекращение огня и начало переговоров де-факто закрепило бы переход четырёх регионов в состав России.

Власти Украины ранее заявляли, что мирные переговоры возможны только после возвращения Украины к границам 1991 года. В Кремле отмечают, что условие переговоров — выполнение всех требований, выдвинутых перед началом специальной военной операции, и признание властями Украины новых территориальных реалий.