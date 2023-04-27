Москва, 27 апреля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 27 апреля прокомментировал информацию немецких СМИ, которые, ссылаясь на расследование Bild, сообщили, что упавший под Ногинском дрон планировался для покушения на российского лидера Владимира Путина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не знакомы с этими публикациями. Сейчас много желтых измышлений, это не повод, чтобы со всем этим знакомиться», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля глава Богородского района Московской области Игорь Сухин подтвердил информацию о падении дрона украинского производства. СМИ сообщали, что БПЛА был начинён 17 кг взрывчатки.

Позднее источник в силовых структурах сообщил, что в разных районах Подмосковья были обнаружены три упавших квадрокоптера без опознавательных знаков с камерами. При этом один из них, по информации СМИ, нашли недалеко от места падения украинского БПЛА, начиненного взрывчаткой.