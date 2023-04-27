Москва, , 12:33 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обычной практикой позднее прибытие главы государства Владимира Путина в Кремль.

Владимир Путин © Михаил Метцель/ТАСС

Журналисты обратили внимание Пескова на то, что 26 апреля кортеж Путина следовал в Кремль в 22:00. Песков пояснил, что у главы государства в Кремле есть квартира, где он достаточно часто ночует.

«Вчера у него была работа в Огарёво, закончив работу в Огарёво, он переехал в Кремль. Это обычная практика, это достаточно часто бывает», — пояснил Песков.

Он также отметил, что в Кремле не знакомы с публикациями о том, что украинские спецслужбы якобы пытались совершить покушение на президента России Владимира Путина с помощью дрона.

Как передавало ИА REGNUM, жители Китая восхитились жёстким ответом Путина Западу. Ранее президент России подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. В случае изъятия или ограничения прав на российское имущество в США и других странах вводится внешнее управление на активы недружественных государств в РФ.

Читателей электронной версии издания покорили действия российского политика, они посчитали это достойным ответом на враждебность коллективного Запада.