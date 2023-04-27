Москва, 27 апреля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. В Кремле ничего не известно о состоянии здоровья президента Турции Реджепа Эрдогана, заявил 27 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Нам не известно ничего об этих трудностях, готовимся к телефонному разговору и содержательному общению двух президентов», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкому лидеру стало плохо в прямом эфире, из-за чего его интервью на местном телеканале вынужденно прервали.

Позже представители турецкой правящей партии отметили, что состояние президента Эрдогана не тяжёлое, но, по мнению врачей, ему необходим отдых.