Захарова: заявления Борреля по России и КНР «вытканы из лицемерия»
Захарова считает, что заявления главы дипломатии ЕС Борреля по России и Китаю «вытканы из лицемерия»
Москва, 27 апреля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по России и КНР «вытканы из лицемерия». Об этом 27 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
24 апреля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет выстраивать отношения с другими странами, учитывая их позицию в отношении Москвы и Пекина.
«Эти заявления вытканы из ультиматумов и лицемерия, к сожалению, это главные духовные скрепы идеологии и миропорядка, основанного на правилах, и популярности Евросоюзу это всё не прибавляет», — сказала российский дипломат в ходе брифинга.
По её словам, попытки Запада исправить ситуацию с помощью агрессивной пропаганды и запугивания лишь загоняют ЕС в изоляцию.
Ранее Мария Захарова заявила, что Москва ответит на высылку из Швеции российских дипломатов. По её словам, решение властей Швеции выслать пять российских дипломатов является частью усиливающегося конфронтационного курса в отношениях с Москвой.