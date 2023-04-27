Москва, 27 апреля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по России и КНР «вытканы из лицемерия». Об этом 27 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

24 апреля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет выстраивать отношения с другими странами, учитывая их позицию в отношении Москвы и Пекина.

«Эти заявления вытканы из ультиматумов и лицемерия, к сожалению, это главные духовные скрепы идеологии и миропорядка, основанного на правилах, и популярности Евросоюзу это всё не прибавляет», — сказала российский дипломат в ходе брифинга.

По её словам, попытки Запада исправить ситуацию с помощью агрессивной пропаганды и запугивания лишь загоняют ЕС в изоляцию.

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва ответит на высылку из Швеции российских дипломатов. По её словам, решение властей Швеции выслать пять российских дипломатов является частью усиливающегося конфронтационного курса в отношениях с Москвой.