Москва, 27 апреля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина пока не запланированы контакты с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 27 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Пока нет», — ответил он на вопрос о возможных контактах глав России и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что в Кремле знают подробности разговора Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. По его словам, Москва приветствует любые усилия для завершения конфликта и достижения Россией поставленных целей.

26 апреля Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Зеленским, который позже заявил, что разговор был продолжительным и содержательным, выразив надежду, что это даст толчок развитию отношений двух стран.

По информации американских СМИ, во время разговора китайский лидер предложил Украине план мирного урегулирования, состоящий из 12 пунктов, и сказал, что Пекин не будет «эксплуатировать ситуацию в корыстных целях».