Москва, , 12:24 — REGNUM Отец блогерши и автора «Марафонов желаний» Елены Блиновской Олег Останин в разговоре с ИА REGNUM резко отреагировал на вопросы о её задержании. По словам мужчины, он не в курсе разбирательства в отношении дочери.

Задержание Елены Блиновской © Следственный комитет РФ/ТАСС

На вопросы о том, знал ли он о налоговых махинациях Блиновской и схем легализации денежных средств, Олег Останин отвечать отказался.

«Такую новость вы мне сказали «неожиданную». Давайте прекратим разговор», — заявил Останин.

По данным из открытых источников, отец Елены Блиновской и её старший брат Александр владеют сетью ветеринарных клиник «Био-Вет» в Москве. Ветеринарным бизнесом семья занялась ещё когда жила в Ярославле. На данный момент на сайте «Био-Вет» указано, что по Москве у Олега Останина и Александра Останина действуют 25 клиник.

На сайтах с отзывами клиенты клиник оставляют неоднозначные комментарии.

«Будьте аккуратны с мошенниками. Выкачивание денег и непрофессионализм. Не рекомендую категорически БиоВет! Это худшая ветеринарная клиника из тех, куда я обращался, все признаки обмана и развода на деньги!»

«Наш питомец был загублен «ветврачами» этой сети. Эта сеть создана Останиным Олегом Анатольевичем. Рука которого остановила столько живых сердец, что количество их уже зашкаливает»

«Халатность врачей, отсутствие эмпатии и сострадания, безответственность»

27 апреля Елена Блиновская была задержана в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии, сообщили в Следственном комитете России. В отношении известного блогера возбуждено два уголовных дела по статьям, связанным с легализацией денежных средств и имущества и уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, речь идет об использовании Блиновской схемы «дробления» бизнеса, которая позволила занизить полученные доходы и не заплатить за период 2019–2021 годов свыше 918 млн рублей налогов. Впоследствии деньги были легализованы путём совершения финансовых операций. В марте 2023 года появившуюся было в СМИ информацию о том, что деятельностью блогера заинтересовалась полиция, Блиновская опровергла, заявив, что это «фейк», а налоги она платит.