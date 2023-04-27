Москва, 27 апреля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможной отставке заместителя министра обороны Сергея Шойгу Михаила Мизинцева.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не могу ничего по этому поводу сказать. Это тема Министерства обороны», — заявил представитель Кремля в ходе брифинга, комментируя появившиеся в Сети данные со ссылкой на источники.

Ранее военкор Александр Сладков заявил в своём Telegram-канале, что генерал полковник Михаил Мизинцев якобы снят с должности замминистра обороны РФ. Причины увольнения он не раскрыл. Официального подтверждения информации со стороны Минобороны пока не поступило.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ заявил, что решение властей Швеции выслать из страны пять российских дипломатов — это ещё один шаг, который провоцирует дальнейшую деградацию двусторонних отношений. По его словам, оценка произошедшего очевидна, всё «деградировало до возможных минимумов, каждый такой шаг сужает базу для продолжения дипотношений как таковых».