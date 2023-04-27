В доме блогера Елены Блиновской в элитном подмосковном посёлке проходят обыски

Москва, , 12:18 — REGNUM В доме Елены Блиновской, который расположен в закрытом элитном коттеджном посёлке «Миллениум парк» в Подмосковье, проходят обыски в рамках дела о неуплате налогов.

Елена Блиновская во время задержания на российско-белорусской границе © Следственный комитет РФ/ТАСС

В Telegram-канале Baza сообщается, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски трёх жилых объектов, которые связаны с Блиновской. Помимо частного дома в Подмосковье, сотрудники правоохранительных органов находятся в квартирах, расположенных на Павелецкой набережной и на улице Шверника в Москве.

Как передавало ИА REGNUM, утром 27 апреля Елена Блиновская была задержана в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии. В отношении неё возбуждено два уголовных дела по статьям, связанным с легализацией денежных средств и имущества и уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.

Супруг подозреваемой также сейчас находится на допросе у следователей. Об этом 27 апреля сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, подозреваемая могла выводить денежные средства через фирмы своего супруга. На Блиновского может быть зарегистрировано 13 организаций, в том числе ювелирный дом, горнодобывающее предприятие, машиностроительное производство. «Их примерный годовой доход в совокупности — около миллиарда», — сообщают журналисты.

Блогер неоднократно устраивала марафоны отношений, желаний, предназначения и «расширения финансового сознания». Некоторые участники набирали кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы оплачивать консультации, однако результата не увидели.