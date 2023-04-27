Москва, 27 апреля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. В Москве произошёл пожар в районе Поклонной горы, на Кутузовском проспекте. Об этом 27 апреля сообщает Telegram-канал «112».

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По предварительной информации, возгорание произошло на стройке нового элитного жилого комплекса. Отмечается, что на место следуют экстренные службы. Сообщений о пострадавших не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля пожар произошёл в здании Российской академии адвокатуры в Малом Полуярославском переулке в Москве. Спустя несколько часов возгорание было ликвидировано.