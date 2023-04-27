Столтенберг: страны НАТО поставили Киеву 98% обещанной помощи

Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Страны Североатлантического альянса завершили подготовку и вооружили свыше девяти бригад ВСУ, заявил 27 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Киеву уже поставили 98% обещанной помощи, которая включает 1550 бронемашин, 230 танков и «огромные объёмы боеприпасов».

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Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 21 апреля на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, где прошла встреча контактной группы по Украине, указал, что все страны, входящие в Североатлантический альянс, согласились с тем, что Украина должна стать членом НАТО.