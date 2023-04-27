Киев, , 12:14 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Соединённые Штаты «считают деньги» в вопросах предоставления Киеву оружия, при этом другие западные партнёры не хотят обслуживать переданную Украине военную технику в связи с финансовыми затратами. Об этом он рассказал в интервью украинскому СМИ.

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Резников отметил, что Вашингтон очень прагматичен и считает деньги.

«И это нормально, это жизнеспособно. Потому что у нас есть партнёры, которые нам что-то дали, а потом говорят: обслуживать дальше вас мы не можем, у нас нет ресурса, если хотите, покупайте», — приводит СМИ его слова.

Он обратил внимание на то, что подобная позиция Вашингтона и других партнёров замедляет решение о передаче Киеву самолётов.

«Дать самолёты, потом их обслуживать, плюс ракеты и бомбы к ним — это очень дорого. Потому, принимая решение, надо понимать, а все ли готовы под этим подписаться», — отметил Резников, добавив, что под обслуживанием танков партнёры подписались, поэтому кто-то поставляет Киеву четыре танка, кто-то шесть.

«Не двести, не триста. Ключевой игрок здесь все равно США», — уточнил он, предположив, что решение передать Украине самолёты будет принято тогда, когда западные партнеры подсчитают, сколько они готовы их дать, чтобы поддерживать эту технику на должном уровне.

Как передавало ИА REGNUM, военный эксперт Виктор Литовкин назвал передачу Киеву устаревших МиГ-29 избавлением от рухляди. Германия и Польша передают Украине старые истребители МиГ-29, которые не модернизировались с 1990-х годов, таким образом избавляясь от рухляди, считает военный эксперт. По его словам, у России есть истребители Су-35, которые могут справиться с МиГ-29, и ракеты, позволяющие раньше обнаружить самолёты противника.