Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Щетиновка, пострадала женщина

Белгород, , 12:03 — REGNUM ВСУ обстреляли село Щетиновка Белгородского района, есть пострадавшие и разрушения. Об этом 27 апреля сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ пострадала одна женщина, она с осколочным ранением была доставлена в медучреждение, сейчас ей оказывают всю необходимую помощь.

Гладков уточнил, что в селе есть разрушения. Так, один из снарядов повредил кровлю корпуса сельскохозяйственного предприятия, осколками посечён фасад здания, были выбиты окна. Кроме этого, имеются повреждения техники, пояснил глава региона.

Он добавил, что на месте работают аварийные и оперативные службы.

Как передавало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате обстрела хутора со стороны ВСУ были зафиксированы повреждения в двух частных домовладениях, одной хозяйственной постройки и одной легковой автомашины.

23 апреля несколько муниципальных образований Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Так, в Грайворонском городском округе в селе Сподарюшине был разрушен дом и хозяйственные постройки. В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения.