Президент Бразилии Лула да Силва назвал первую причину украинского конфликта

Мадрид, , 11:59 — REGNUM Украинский конфликт начался из-за того, то мировые лидеры долго не вступали в прямой диалог. Об этом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью испанской газете Pais.

Лула да Силва Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Первое, что нужно понимать, это то, что эта война не должна была начаться. И началась потому, что уже давно не было возможности для диалога между мировыми лидерами», — сказал бразильский лидер.

Между тем Лула да Силва осудил действия России. По его мнению, «у Москвы не было права вторгаться на территорию Украины». Несмотря на это, президент Бразилии выразил уверенность в том, что соглашение между Россией и Украиной возможно.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва ответил на критику в свой адрес, вызванную его недавними заявлениями по поводу конфликта на Украине. По словам президента страны, Бразилия рассчитывает стать посредником в вопросе будущих дипломатических переговоров по урегулированию конфликта. Также Лула да Силва подчеркнул необходимость прекращения боевых действий.