Луганск, , 11:47 — REGNUM Украинские военные атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР, направив к ней семь беспилотников. Пять из них сбиты, сообщили 27 апреля в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что для ночной атаки на Ровеньки ВСУ применили ударные БПЛА типа Mugin-5 Pro. Два из них сдетонировали на территории нефтебазы.

«В результате обстрела получили повреждения административные здания и технические помещения нефтебазы», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 апреля украинские войска атаковали нефтебазу в Ровеньках с помощью беспилотника, в результате чего на нефтебазе произошёл пожар. Открытое горение наблюдалось на резервуаре с топливом. Спасатели тушили пожар, одновременно охлаждая рядом расположенные ёмкости. Пострадавших не было.