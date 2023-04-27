США могут вынудить Китай провести спецоперацию на Корейском полуострове по украинскому образцу

Москва, , 12:07 — REGNUM Власти США окончательно убедились в том, что им не сменить северокорейский режим, равно как и не убедить его отказаться от ядерного оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил профессор сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Так он прокомментировал обещания президента США Джозефа Байдена покончить с КНДР, если её власти нанесут ядерный удар по Америке или её союзникам, а также создать «ядерную консультативную группу» для разработки конкретных планов применения «расширенной системы сдерживания».

Флаг КНДР Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Как полагает Ланьков, в действительности сейчас в США снизился интерес к КНДР, что вызвано двумя факторами. Во-первых, в мире произошло много событий, которые отвлекли внимание вашингтонских дипломатов и политиков от Корейского полуострова — в первую очередь речь идёт об украинском конфликте и проблемах с Тайванем. Во-вторых, в американском истеблишменте окончательно укрепилось понимание того, что решение ядерного вопроса на условиях, которые могут показаться приемлемыми американской публике, — недостижимая задача. Иначе говоря, с Северной Кореей, может быть, удастся договориться об ограничениях ядерных вооружений, но точно не о ядерном разоружении.

«Едва ли следующий президент, даже если им станет республиканец по фамилии Трамп, попытается возобновить ту гиперактивную дипломатию, которой США занимались в 2018–2019 годах. Тогда у Трампа была некоторая — довольно наивная — надежда на то, что ему так или иначе (сочетая кнут и пряник) удастся уговорить северокорейское руководство отказаться от атомного оружия, — сказал Ланьков. — Поэтому основой американской политики в отношении КНДР будет политика сдерживания. Это возможное увеличение американского военного присутствия в регионе. Но ни на какие эффектные встречи пока рассчитывать не приходится».

При этом он обратил внимание на то, что в прошлом США не с очень большим энтузиазмом относились к идее смены режима в Северной Корее. Вашингтон оказывал довольно скромную поддержку существующим оппозиционным группам и почти не занимался пропагандистскими операциями, направленными на КНДР, даже тогда, когда для этого были возможности. По мнению Ланькова, в первую очередь это объясняется тем, что в Вашингтоне опасаются, что кризис в стране, которая напичкана ядерным оружием и большими запасами другого ОМП, может привести к непредсказуемым последствиям.

«Сейчас же ситуация изменилась таким образом, что всерьёз говорить о мероприятиях по смене режима в Северной Корее вовсе не приходится», — констатировал Ланьков.

Кроме того, смена режима будет означать новую большую Корейскую войну, которая теперь будет вестись и с применением ядерного оружия. Именно поэтому, как полагает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов, американцы, которые до сих пор чувствительно относились к своим возможным потерям (а они по всем расчётам выходят внушительными), едва ли сами выступят инициаторами новой большой корейской войны.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов заметил, что США не ослабляют попыток «покачать лодку», хотя северокорейский режим пока проявляет высокий уровень устойчивости к внешнему воздействию. Что касается обещанных систем сдерживания, то, по всей видимости, Вашингтон решил отказаться от возможности превращения Южной Кореи в страну, обладающую ядерным оружием.

«У США был очень неприятный выбор — расширить размер своего ядерного зонтика или дать Сеулу сделать свой собственный, — рассказал Асмолов. — А вот это было бы гораздо более серьёзной угрозой американскому доминированию. При этом изрядное количество южнокорейцев (как левых, так и правых) выступают за создание своей бомбы как средства сдерживания. Собственное ядерное оружие даёт стратегическую автономию и независимость. Ресурсов Юга хватает для того, чтобы сдерживать потенциальное нападение Севера по индо-пакистанской модели, и зависимость от США таким образом снижается».

Комментируя этот момент, Ланьков подчеркнул, что в настоящее время в Южной Корее как раз набирают силу сторонники той точки зрения, что Сеулу стоит создать собственное ядерное оружие. Главная причина — неуверенность в том, что США выполнят свои обязательства в рамках доктрины расширенного сдерживания.

Впрочем, есть большие сомнения в том, что сдерживать кого-то действительно придётся. Все три востоковеда сочли крайне маловероятным тот сценарий, при котором прагматичный Пхеньян сам решится начать самоубийственную ядерную войну против США или их союзников. Это, впрочем, не означает, что война на Корейском полуострове исключена в принципе. По мнению Воронцова, если США продолжат усиливать своё присутствие в Восточной Азии и наращивать военную инфраструктуру, чтобы иметь возможность эффективно давить на Китай, у последнего может не остаться иного выбора, кроме как ответить военным путём.

«Это может привести к развитию ситуации по украинскому образцу — Корейский полуостров станет похож на Украину, станет полем боя глобальной военной стратегической операции», — считает Воронцов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Джозеф Байден заявил, что решение КНДР нанести ядерный удар по США или их союзникам обернется концом режима в Пхеньяне. В то же время он пообещал, что размещать ядерное оружие в Южной Корее Вашингтон пока не намерен. Однако во всём остальном процесс размещения вооружений на Корейском полуострове будет идти «постоянно и рутинно». Об этом, в частности, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.