Бокситогорск, Ленинградская область, , 11:42 — REGNUM Тело пожилого мужчины без головы обнаружили возле озера Софино в посёлке Ефимовский Ленинградской области. Об этом сообщает 27 апреля РЕН ТВ.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Выяснилось, что погибший — местный житель, пенсионер 1948 года рождения. Он пропал без вести в июне прошлого года.

«Найдено тело без головы, на шее обнаружены следы от зубов животных», — сообщил источник издания.

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве во время реконструкции футбольного стадиона «Торпедо» нашли человеческие останки, предположительно, столетней давности. Личность погибшего устанавливают.