Бокситогорск, Ленинградская область, 27 апреля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Тело пожилого мужчины без головы обнаружили возле озера Софино в посёлке Ефимовский Ленинградской области. Об этом сообщает 27 апреля РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Выяснилось, что погибший — местный житель, пенсионер 1948 года рождения. Он пропал без вести в июне прошлого года.

«Найдено тело без головы, на шее обнаружены следы от зубов животных», — сообщил источник издания.

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве во время реконструкции футбольного стадиона «Торпедо» нашли человеческие останки, предположительно, столетней давности. Личность погибшего устанавливают.