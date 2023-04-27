Захарова заявила, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Швеции

Москва, , 11:42 — REGNUM Москва ответит на высылку из Швеции российских дипломатов, заявила 27 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её словам, решение властей Швеции выслать пять российских дипломатов является частью усиливающегося конфронтационного курса в отношениях с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 апреля, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что из страны будут высланы пять российских дипломатов.

В конце марта в МИД Швеции заявили о намерении вызвать в министерство посла России Виктора Татаринцева. Поводом стала публикация на сайте посольства статьи «Шведский шаг в пропасть», в которой дипломаты отметили, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО протяжённость общих границ России и альянса увеличится вдвое, а новые члены «враждебного блока» станут легитимной целью для ответных мер со стороны России.