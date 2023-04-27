Захарова: аппетиты Киева в запросах вооружения растут в геометрической прогрессии

Москва, , 12:00 — REGNUM Аппетиты киевского режима в запросах вооружения растут в геометрической прогрессии, заявила на брифинге 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Запад уже не скрывает, что стоит за планированием контрнаступления Киева», — отметила Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщило, что США передали Киеву намного меньше вооружения, чем просил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный. Отмечается, что военная помощь поступает Киеву малыми частями, буквально «по крупицам».

Американский генерал, главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи в то же время заверил, что Украина вовремя получит западные вооружения для наступления, добавив, что Киеву уже поставлены более 98% обещанных единиц боевой техники.

В Белом доме утверждают, что средства, выделенные на передачу Украине вооружения, заканчиваются и администрация Белого дома склоняется к решению прекратить финансирование.

Пентагон за последние несколько месяцев развернул на Украине систему логистического слежения по стандартам НАТО, Украина при этом предоставила доступ к своим сетям для мониторинга, подтвердил Каволи.