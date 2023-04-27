Москва, 27 апреля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Супруг подозреваемой в уклонении от уплаты налогов Елены Блиновской сейчас находится на допросе у следователей. Об этом 27 апреля сообщил Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

По его информации подозреваемая могла выводить денежные средства через фирмы своего супруга.

Согласно данным Telegram-канала, на Блиновского может быть зарегистрировано 13 организаций, в том числе ювелирный дом, горнодобывающее предприятие, машиностроительное производство.

«Их примерный годовой доход в совокупности — около миллиарда», — сообщают журналисты.

Как передавало ИА REGNUM, утром 27 апреля Блиновская была задержана в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии. В отношении неё возбуждено два уголовных дела по статьям, связанным с легализацией денежных средств и имущества и уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.

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