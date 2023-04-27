Москва, , 11:35 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет 4–5 мая участие в заседании Совета глав МИД (СМИД) стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Индии, сообщила 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Срегей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В период с 4 по 5 мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Индии», — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что на полях мероприятия у Лаврова «запланирован ряд двусторонних встреч».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк прошёл «блестяще, ни о какой изоляции не может быть и речи». Дипломат сказал, что «американцы очень хотели устроить холодную атмосферу приёма».

Антонов добавил, что на пресс-конференции министра иностранных дел России не было свободного места в зале, где были журналисты.