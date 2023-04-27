В МИД РФ заявили, что Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине

Москва, , 11:36 — REGNUM Коллективный Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине. Об этом 27 апреля сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Западники открыто заявляют, что они сделают всё возможное, чтобы наступление ВСУ состоялось. То есть они даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым военным планированием», — заявила дипломат в ходе брифинга.

По её словам, Запад стоит не только за тактическим наведением, но и «в стратегическим плане».

Представитель МИД РФ подчеркнула, что западные страны «громко подтверждают своё участие в конфликте на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля премьер-министр Украины заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. В интервью газете Hill он отметил, что Киев не чувствует давления со стороны союзников в связи с предстоящим началом наступления.

Бывший генерал армии Соединённых Штатов Бен Ходжес считает, что контрнаступление Вооружённых сил Украины начнётся на южной части линии соприкосновения через несколько недель.

22 апреля депутат украинской Верховной рады Александра Устинова заявила, что наступление украинских войск, которое должно было состояться в апреле, из-за нехватки вооружений пришлось отложить на неопределённый срок. Однако накануне пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила о том, что контрнаступление ВСУ уже «тихонечко идёт».