Посол Андреев: изъятие денег со счетов посольства РФ в Варшаве нарушает Венскую конвенцию

Москва, , 11:43 — REGNUM Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев назвал решение польских властей изъять деньги со счетов российского посольства произволом и нарушением Венской конвенции.

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев © RADEK PIETRUSZKA/EPA/TASS

«Это правовой произвол, мягко говоря, само собой разумеется, что это вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях — тоже давным-давно известно», — заявил он в эфире «Первого канала».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России в Варшаве, на которых находились значительные суммы.

Андреев отметил, что счета посольства были заморожены после того, как власти Польши заявили о подозрениях, что эти средства якобы могут быть использованы в целях «отмывания денег» или «финансирования терроризма».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польше стоит ждать ответа Москвы.