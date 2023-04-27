RMF FM: на найденной в Польше ракете обнаружили надписи на русском языке

Варшава, , 11:21 — REGNUM На обломках найденной в Польше ракеты «земля — воздух» найдены надписи на русском языке, сообщает 27 апреля радиостанция RMF FM.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

«Изначально считалось, что это беспилотник. Потом на нём были найдены надписи на русском языке», — говорится в сообщении.

В свою очередь, портал NaTemat сообщил, что этот факт еще не означает, что ракета прилетела в Польшу из России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министерство национальной обороны Польши сообщило, что в лесу на северо-западе Польши, недалеко от Быдгоща, были обнаружены обломки «неопознанного воздушного военного объекта».

Ряд польских СМИ и пабликов, ссылаясь на свои источники, написал, что были обнаружены фрагменты некоего объекта, напоминающего обломки ракеты.