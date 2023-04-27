Ушёл из жизни режиссёр, член Союза театральных деятелей России Евгений Басилашвили

Волгоград, , 11:14 — REGNUM Советский театральный актёр и режиссёр Евгений Басилашвили скончался в Волгограде, сообщила 27 апреля руководитель пресс-службы Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК) Татьяна Ковалёва.

Свеча Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Басилашвили работал в вузе на кафедре режиссуры и актёрского искусства. По словам Ковалёвой, все студенты обожали преподавателя, его смерть стала огромной потерей. Его ученики продолжают обучение в академиях по всей стране.

«Этот человек — раритет. Удивительный он был, несмотря на свою известность, талант, мастерство, невероятно скромный, добрый, отзывчивый», — сказала руководитель пресс-службы вуза.

Ранее о смерти Евгения Басилашвили сообщила в соцсетях выпускница ВГИИК Татьяна Глущенко.

«Огромный профессионал своего дела. Без вас мой мир стал гораздо темнее и печальнее», — написала ученица режиссёра.

Басилашвили окончил Грузинский государственный театральный институт, имел звание заслуженного артиста Грузинской ССР. Работал актёром и режиссёром Тбилисского русского театра юного зрителя, был главным режиссёром и художественным руководителем Волгоградского театра юного зрителя. С середины 1990-х Басилашвили преподавал во ВГИИК.

Басилашвили — член Союза театральных деятелей России. В 1986 году он снялся в советской драме Рамаза Гиоргобиани «Давай поговорим».

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре 26 апреля ушёл из жизни актёр, народный артист России Владимир Борисов. Ему было 75 лет. Борисов окончил Щепкинское училище, с 1974 года работал в Куйбышевском драматическом театре (ныне Самарский академический театр драмы имени М. Горького). Он снимался в кинофильмах «Вечный зов», «Емельян Пугачёв», «На исходе лета» и других.