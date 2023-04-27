МИД КНР назвал разговор Си Цзиньпина и Зеленского важным шагом для урегулирования кризиса

Пекин, , 11:19 — REGNUM Министр иностранных дел КНР Цинь Ган назвал разговор китайского и украинского лидеров важным шагом, который предпринял Китай для содействия политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщила 27 апреля пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским по инициативе последнего, стороны пообщались напрямую. Это важный шаг, предпринятый Китаем для содействия политическому урегулированию украинского кризиса», — передаёт слова Цинь Гана ТАСС.

Министр также отметил, что кризис, каким бы сложным он ни был, должен решаться путём переговоров, «он должен решаться только политически».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины. Украинский лидер отметил, что разговор был продолжительным и содержательным, выразив надежду, что это даст толчок развитию отношений двух стран.

По информации американских СМИ, во время разговора китайский лидер предложил Украине план мирного урегулирования, состоящий из 12 пунктов, и сказал, что Пекин не будет «эксплуатировать ситуацию в корыстных целях».