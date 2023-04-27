Черкассы, Украина, , 11:25 — REGNUM В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено жестокое обращение военных с гражданским мужчиной на Украине. По информации украинского издания «Страна. ua», инцидент произошёл в городе Черкассы.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На кадрах видно, что трое мужчин в военной форме напали на гражданского. При этом у одного военного было оружие, а другой держал в руках листы бумаги.

После словесной перепалки один из военных ударил мужчину по лицу. После этого военные сбили пострадавшего с ног, двое из них держали мужчину, а третий ударил лежащего на асфальте ногой.

Пользователи социальных сетей предполагают, что мужчине хотели вручить повестку.

Как передавало ИА REGNUM, на Украине священникам канонической Украинской православной церкви стали вручать повестки в военкоматы, они также подвергаются домашним арестам за свою позицию, связанную с борьбой с церковным расколом. Отмечается, что к военной службе в ВСУ пытаются привлечь исключительно служителей УПЦ и не трогают священников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).