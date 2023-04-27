Российского моряка с судна «Амур» осудили в Японии на три года с отсрочкой на пять лет

Токио, , 10:57 — REGNUM Окружной суд Асахикавы приговорил третьего помощника капитана российского судна «Амур» Павла Добрянского к трём годам лишения свободы с отсрочкой наказания на пять лет. Об этом 27 апреля сообщает РИА Новости.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В мае 2021 года траулер «Амур» и японская рыболовецкая шхуна «Хокко-мару 8» столкнулись в 23 км от побережья острова Хоккайдо. На шхуне погибли трое рыбаков. Траулер направили в порт Момбецу, экипаж решил остаться на добровольной основе в японском порту до окончания расследования.

По словам адвоката Нориаки Накамуры, россиянина признали виновным, однако отбывать наказание в тюрьме он будет только в случае повторного нарушения. Он добавил, что гражданина России депортируют из-за отсутствия японской визы.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокат третьего помощника капитана российского судна «Амур» Павла Добрянского заявил, что планирует подать апелляцию на решение суда, который признал моряка виновным по результатам ЧП на море. Он также отметил, что ему не дали разрешения встретиться с россиянином после суда.