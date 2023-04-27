Варшава, 27 апреля, 2023, 10:53 — ИА Регнум. В лесу на северо-западе Польши, недалеко от Быдгоща, были обнаружены обломки «неопознанного воздушного военного объекта». Об этом сообщило министерство национальной обороны республики в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«В окрестностях населенного пункта Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща, были обнаружены обломки неопознанного военного объекта», — сообщило ведомство, добавив, что ситуация не угрожает безопасности жителей.

В свою очередь, ряд польских средств массовой информации и пабликов, ссылаясь на свои источники, написали, что были обнаружены фрагменты некоего объекта, напоминающего обломки ракеты якобы с надписями на русском языке.

Как утверждает радиостанция RMF FM, находка — обломки ракеты класса «воздух — земля».

ИА REGNUM ранее сообщало, вечером 15 ноября 2022 года на территории Польши в восьми километрах от границы якобы упала ракета неизвестной государственной принадлежности, в результате инцидента погибли два польских фермера, ехавших на тракторе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание комитета по делам национальной обороны и безопасности. В случившемся попытались сразу же обвинить Россию. В МИД Польши был срочно вызван российский посол.

Позже президент США Джо Байден сообщил, что упавшая в Польше ракета была запущена киевским режимом, а не Россией. Стоит отметить, что генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания совета альянса сообщил, что нет причин задействовать четвёртую статью договора.